Российское посольство на Украине лишили трёх земельных участков в Киеве

Киевский городской совет расторг договоры с посольством РФ на Украине на долгосрочную аренду трёх участков земли.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Киевсовета от запрещённой в РФ неонацистской партии «Свобода» Юрий Сиротюк.

Москва планировала перенести посольство РФ с Воздухофлотского проспекта на Подол – в исторический центр Киева. Кроме того, предполагалось построить отдельную резиденцию для российского посла и новое здание консульства в Киеве.

«Спасибо депутатам столицы воюющей Украины за поддержку этого решения. В ближайшую тысячу лет нам точно не нужно помещение для резиденции российского посла, нового помещения посольства и консульства страны-оккупанта», – приводит слова Сиротюка «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.03.20

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