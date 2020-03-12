Российское посольство на Украине лишили трёх земельных участков в Киеве

Киевский городской совет расторг договоры с посольством РФ на Украине на долгосрочную аренду трёх участков земли.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Киевсовета от запрещённой в РФ неонацистской партии «Свобода» Юрий Сиротюк.
Москва планировала перенести посольство РФ с Воздухофлотского проспекта на Подол – в исторический центр Киева. Кроме того, предполагалось построить отдельную резиденцию для российского посла и новое здание консульства в Киеве.
«Спасибо депутатам столицы воюющей Украины за поддержку этого решения. В ближайшую тысячу лет нам точно не нужно помещение для резиденции российского посла, нового помещения посольства и консульства страны-оккупанта», – приводит слова Сиротюка «ПолитНавигатор».
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 12.03.20
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