На Украине приговорили к 10 годам тюрьмы китайского доктора наук

В Киеве суд вынес приговор доктору технических наук из Китая Шу Юаньцзе. Его обвинили в шпионаже и попытке украсть ракетные технологии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

«По материалам контрразведки Службы безопасности Украины гражданин Китайской Народной Республики Шу Юаньцзе осужден за шпионаж. Следующие 10 лет иностранец проведет за решеткой на территории нашей страны. Следствие доказало, что имея степень доктора технических наук, шпион совершал разведывательную деятельность под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между КНР и Украиной.

Контрразведка установила, что специальное образование злоумышленник получил в Китайской военной научной академии, а также во время обучения в Физико-химическом институте Академии наук РФ. Злоумышленник также работал в военной промышленной корпорации, специализирующейся на производстве вооружений, а также в НИИ современной химии города Сиань. За свою успешную деятельность он удостоен премии первой степени Минобороны КНР «За научно-технический прогресс армии».

Во время командировок в Украину шпион пытался склонить к конфиденциальному сотрудничеству группу отечественных ученых. За денежное вознаграждение иностранец планировал завладеть материалами тайных разработок в ракетно-космической отрасли, что является собственностью государства.

Оперативники СБ Украины задержали иностранца «на горячем» при попытке получения тайных разработок. Суд признал иностранного гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч .1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу.

Стоит сказать, что отечественные научно-производственные учреждения не впервые становятся объектами противоправных устремлений иностранных спецслужб. Так в июле 2011 года контрразведка СБУ задержала 2-х сотрудников Торгово-экономической миссии Корейской Народно-Демократической Республики, которые пытались получить секретные разработки в области ракетостроения. За шпионаж их приговорили к 8 годам лишения свободы», – сообщают в СБУ.

По мнению украинских комментаторов, «наводку» на «шпиона» СБУ могла получить от Вашингтона. Кроме того, весь сценарий «шпионской деятельности» китайского доктора наук мог быть прописан в ЦРУ. Не исключено, что в ближайшее время американцы потребуют от Киева выдачи китайца в США.

Симферополь, Валентин Карамазов

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