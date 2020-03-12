Каждый седьмой крымский депутат не поддержал поправки в Конституцию РФ

Каждый седьмой депутат крымских органов законодательной власти отказался поддерживать поправки в Конституцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня вопрос рассматривался на заседании Госсовета Республики Крым и Законодательного собрания Севастополя.

В РК из 75 депутатов «за» проголосовали 67, 8 воздержались. В Севастополе одобрили изменение Конституции РФ 17 из 23 депутатов, 5 воздержались, 1 вообще не пришел на заседание.

Напомним, что в Госсовете Крыма «Единая Россия» по итогам выборов 8 сентября 2019 года получила 60 мест, ЛДПР – 10, КПРФ – 5. Фракция КПРФ от голосования воздержалась. А еще трое, не высказавшихся ни «за», ни «против» – либо члены партии власти, либо ЛДПР, которые отказались голосовать, несмотря на эмоциональное заявление соратника по партии Николая Волкова: «Мы в очередной раз докажем, что Россия – это наше государство. И мы придем и проголосуем за поправки к Конституции».

В Севастополе от голосования воздержались фракция КПРФ и справедливоросс Дубовик.

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