На Украине решили припугнуть иностранцев, посещавших Крым

На Украине решили создать реестр иностранных граждан, посещавших Крым. Займется списками Служба безопасности Украины и так называемая прокуратура АРК. Об этом заявил руководитель второго ведомства Игорь Поночовный.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновник подчеркивает, что реестр не будет носить статуса государственного документа, однако «даст возможность оперативно реагировать на попытки въезда нарушителей на Украину и привлекать их к ответственности».

Планируется, что информация из реестра будет регулярно передаваться в Госпогранслужбу, людей из списка при попытке попасть на Украину будут задерживать на границе для «необходимых следственных действий», а потом отправлять восвояси. Доступ в страну им будет закрыт.

Решается вопрос, размещать реестр в открытом доступе или сделать документ закрытым.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 12.03.20

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