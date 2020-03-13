В больницы Крыма не пускают без масок, но признают, что в продаже их нет

В министерстве здравоохранения Крыма признали проблему с нехваткой одноразовых медицинских масок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на отсутствие масок в аптеках крымчане жалуются с начала месяца. Между тем, приходить в масках начали требовать учебных заведениях, вход без них запретили в ряде больниц и поликлиник. Эти требования подтвердили в минздраве.

«В республике функционирует подведомственное Минздраву РК Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крым-Фармация», с сетью аптек и аптечных пунктов.

Несмотря на то, что медицинские маски не предусмотрены минимальным ассортиментом лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, утвержденным распоряжением правительства Российской Федерации, данные изделия закупаются ГУП РК «Крым-Фармация» с целью обеспечения ими населения по доступным ценам. На данный момент сложилась затруднительная ситуация с поставкой масок в аптечные пункты в связи с увеличенной нагрузкой на поставщиков. Руководство предприятия держит на контроле данный вопрос и принимает все возможные меры для решения возникшей ситуации. Аптеки других форм собственности не подведомственны министерству здравоохранения Республики Крым. Вместе с тем сообщаем, что руководителям медицинских организаций поручено ограничить допуск посетителей к больным в стационары и обеспечить ношение средств индивидуальной защиты медицинскими работниками. Данные меры носят традиционный предупредительный характер на период повышенной заболеваемости ОРВИ», – заявили в ведомстве, но не пояснили, где эти средства индивидуальной защиты взять.

Нет масок и в Севастополе: они полностью пропали из продажи неделю назад. В аптеках города, как в РК, заявляют, что масок нет даже у поставщиков.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.03.20

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