Главе Крыма вновь напомнили о невыполненных обещаниях

Главе Крыма Сергею Аксенову вновь напомнили о невыполненных обещаниях. На этот раз жители Цементной слободки из Керчи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Цементная слободка – это район Керчи, через который проходит съезд с Крымского моста. Это место никогда не было престижным: в середине прошлого века там построили несколько двухэтажных домов, остальные обитатели ютятся в бараках без канализации.

Когда началось строительство моста у людей начали изымать их жилье, обещая предоставить новое. Сразу же начались скандалы: изымали собственность, а новые метры предоставляли по договорам соцнайма, выкупали хозпостройки, но не выделяли землю под новые. Наконец, здания, построенные для местных жителей, не выдерживали никакой критики.

Но оказалось, что до сих построены не все обещанные дома:

«Сергей Валерьевич, обращаются к вам жители Цементной слободки, что в Керчи, где построен Крымский мост, – написал ан странице главы РК в Facebook один из обитателей послека. – Мы всё ждем, когда построят по ФЦП дом для нас. Жена год назад обращалась к вам лично, и была озвучена дата начала строительства: май – июнь 2019. Но все застряло на этапе выставления на торги.

А теперь открыли съезд с Крымского моста через Цементную слободку. Мало того, что мы пережили стройку моста, а теперь живем под мостом, так машины с моста будут проезжать под нашими окнами. Очень просим вас вмешаться в эту проблему строительства и назначить компанию для стройки. Как мы знаем, вас президент Владимир Владимирович наделил такими полномочиями в обход, как мы видим, неэффективной процедуры торгов».

Конкурс на строительство дома объявлялся четырежды, но желающие начать строительство объявились только на 4 раз. Заявились две компании, но обе не смогли предоставить банковские гарантии, и вопрос снова завис.

Отметим, что обращение керчанина появилось на странице Аксенова сутки назад, ответа на него до сих пор не последовало, хотя глава Крыма лично подписал распоряжение, обязывающее чиновников отвечать на обращения в соцсетях в течение 9 часов.

Симферополь, Лиана Макоба

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