Верховная Рада Украины отказалась обсуждать вопрос возвращения Крыма

Верховная Рада Украины отказалась от слушаний по Крыму – в целях безопасности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», слушания были назначены на 18 марта. Депутаты собирались обсуждать «стратегию деоккупации Крыма».

Однако, как сообщили в комитете Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, из-за введенного национального карантина по коронавирусу от мероприятия решено отказаться.

Напомним, карантин на Украине продлится до 2 апреля.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 13.03.20

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