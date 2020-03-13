В Симферополе сотрудник СТО угнал автомобиль клиента и совершил ДТП

В Симферополе сотрудник станции техобслуживания угнал автомобиль клиента и совершил дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, в полцию обратился 28-летний горожанин, сообщивший, что оставил свой автомобиль на ремонт на одной из станций техобслуживания. Но ночью ему сообщили, что кто-то забрал его машину и совершил дорожно-транспортное происшествие в центре города.

Как оказалось, автомобиль угнал 40-летний автослесарь СТО, который уже был судим за преступление против общественной безопасности. Он своей вины не отрицает.

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (угон).

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.03.20

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