Порошенко покинул Украину

Экс-президент Украины Петр Порошенко уехал из страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 13 марта Порошенко должен был явиться на допрос в Госбюро расследований. По информации источников, ему собирались вручить подозрение и потребовать его ареста.

Однако выяснилось, что вчера экс-президент находится за границей. Эту информацию подтвердили его адвокаты. В какую именно страну уехал Порошенко, не сообщается.

Кстати, в рамках национального карантина депутатам запрещено ездить в загранкомандировки, поэтому уехать бывший президент мог только по личной инициативе.

Напомним, экс-генпрокурор Украины Рябошапка блокировал предъявление подозрений Порошенко. После его отставки многие решили, что теперь Порошенко «не отвертеться». Но он исчез.

Украинцы решили, что экс-президент сбежал и больше не вернется.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 13.03.20

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