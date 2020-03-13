Крымскую общественницу обманули, чтобы не пускать в Общественную палату

Общественная палата Крыма опять оказалась в центре скандала: туда не пустили руководителя общественной организации «Жизнь в твоих руках» Екатерину Горелкину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественницу пригасили в Общественную палату на круглый стол «Актуальные проблемы защиты прав человека в условиях пенитенциарной системы Республики Крым». И пригласил ни кто-нибудь, а сам председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) РК Андрей Козарь, то есть один их организаторов мероприятия. Вторым организатором была, естественно, Общественная палата.

Мероприятие должно было состояться 12 марта. Вчера утром Козарь позвонил Горелкиной: «И говорит: прочитал твой пост про коронавирус – что нужно воздержаться от массовых мероприятий. Я отзываю свое приглашение: подумали – решили воздержаться от встреч. Захожу на сайт ОП РК, а круглый стол состоялся, – написала Екатерина Горелкина на своей странице в Facebook. – Смешные люди... При этом забанил меня в ФБ. Так бы и сказал, что в нашу крымскую плату зовут только «избранных», Иоффе не согласовал».

Комментируя эту историю в соцсетях, крымчане отмечают, что междусобойчики во властных и околовластных структурах уже вошли в норму.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.03.20

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