Украинские неонацисты обстреляли посольство РФ в Киеве

В Киеве так называемый марш добровольцев завершился нападением на посольство Российской Федерации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», видео с инцидентом опубликовал телеграм-канал PavlovskyNews.

Толпа, состоящая из ветеранов украинских нацбатов и участников неонацистских партий, собралась вечером у ограды посольства РФ, скандируя антироссийские и националистические лозунги.

Радикалы сорвали с ограды и порвали российский флаг.

Один из злоумышленников выстрелил ракетницей в сторону здания российского диппредставительства. Ракета угодила на крышу, но, к счастью, пожара не произошло.

Всего в антироссийской акции участвовало около 400 человек.

Сообщается, что полиция никак не вмешивалась в происходящее.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.03.20

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