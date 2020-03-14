Украинские неонацисты обстреляли посольство РФ в Киеве

В Киеве так называемый марш добровольцев завершился нападением на посольство Российской Федерации.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», видео с инцидентом опубликовал телеграм-канал PavlovskyNews.
Толпа, состоящая из ветеранов украинских нацбатов и участников неонацистских партий, собралась вечером у ограды посольства РФ, скандируя антироссийские и националистические лозунги.
Радикалы сорвали с ограды и порвали российский флаг.
Один из злоумышленников выстрелил ракетницей в сторону здания российского диппредставительства. Ракета угодила на крышу, но, к счастью, пожара не произошло.
Всего в антироссийской акции участвовало около 400 человек.
Сообщается, что полиция никак не вмешивалась в происходящее.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 14.03.20
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