Яценюка в маске под руки внесли в киевскую клинику

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка доставили в киевскую элитную клинику «Борис» в обессиленном состоянии.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ.
Экс-премьер и сопровождавшая его охрана были в медицинских масках.
Сообщается, что Яценюк долго не мог выбраться из машины, выглядел бледным и слабым, поэтому водителю и охранникам пришлось сопроводить его под руки до входа в медучреждение.
«На переднем пассажирском сидении находился бывший премьер. Он долго собирался с силами, чтобы выйти из салона», – передают украинские СМИ.
Пресс-секретарь бывшего премьера Ольга Лаппо поспешила опубликовать заявление, в котором утверждает, что визит её шефа в клинику был якобы плановым.
«С Арсением Яценюком все в порядке. Он был в клинике, но по причинам, которые не связаны ни с одним ОРЗ. Это была плановая процедура, которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания», – уверяет Лаппо.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 14.03.20
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