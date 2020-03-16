В Крыму отмечают шестую годовщину референдума о присоединении к России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 16 марта 2014 года за выход из состава Украины и воссоединение с Россией проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. Несмотря на объявленную в мире пандемию коронавируса, массовые мероприятия, приуроченные к годовщине решили не отменять. Но размах торжеств будет скромнее, чем в прошлом году.

В Симферополе возложат цветы к памятнику «Народному ополчению всех времен», в Госсовете РК состоятся торжественное собрание и праздничный концерт.

На площади у Госсовета откроется уличная информационная тематическая выставка, посвященная достижениям республики за 6 лет пребывания в составе РФ «Крымская весна. Наше будущее – в наших руках», а на улице Карла Маркса – уличная фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.03.20

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