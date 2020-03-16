Холода в Крыму начнут отступать к концу недели

Холода в Крыму начнут отступать только к концу недели.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», после продолжительной аномально теплой погоды на полуостров пришел холодный фронт из Арктики.

По ночам возможны заморозки до -7, сегодня днем до +8, во вторник и среду – не выше +10.

После 18 марта ожидается потепление, но ночные морозы могут сохраниться до конца недели.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.03.20

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