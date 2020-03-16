Украина признала Крым российским и закрыла границу

Украина закрыла границы с Крымом и Донбассом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 16 марта в связи с пандемией коронавируса запрещен въезд в страну гражданам других государств. При этом КПП на границах с Крымом, а также Луганской и Донецкой областями закрыты с 15 марта: через них пропускают только граждан Украины, возвращающихся на родину. Таким образом, Киев признал, что Крым и ЛДНР не являются территорией Незалежной.

Самоизоляция страны продлится минимум 2 недели.

Между тем, на границе Украины и Польши образовались многокилометровые очереди заробитчан, стремящихся вернуться в страну до полной блокировки границ. Поскольку работают только три пункта пропуска, очереди приходится ждать по 14 – 16 часов. Пограничники не справляются с наплывом, пишет strana.ua, – поэтому через границу пропускают всех подряд, в том числе и людей с темпера турой и другими симптомами ОРВИ.

Симферополь, Платон Ефимчук

Симферополь. Другие новости 16.03.20

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