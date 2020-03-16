«Не образцовый» – Москва отвергла украинский опыт борьбы с коронавирусом

Россия присматривается к мерам броьбы с коронавирусом во всех странах и учитывает их опыт для внедрения на своей территории.

Однако действия украинских властей по предотвращению опасной инфекции в Москве не считают образцовыми.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Безусловно, здесь очень важны наработки других стран в плане противодействия. Вы знаете, применяют самые разнообразные меры и задействуют самые разные средства для противодействия коронавирусу. У некоторых стран это удается лучше, у некоторых удается хуже.

Но в данном случае вряд ли ситуацию наших украинских коллег можно считать за образцовую, вряд ли на нее можно ориентироваться как на идеальную в плане системы противодействия», – приводит слова Пескова РИА Новости.

«Принимаются энергичные меры, которые нашим отечественным штабом разрабатываются», – добавил Песков.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.03.20

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