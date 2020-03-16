Крымчанам начисляют платежи за несуществующие батареи

В Крыму начисляют платежи за несуществующие батареи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Евпатории получили платежки за март и сильно удивились: «Появилась новая графа: «Теплоэнергия на содержание общедомового имущества (батареи в подъезде).Но у нас в подъезде НЕТ батарей и стояков, – рассказала в соцсетях крымчанка. – С чего начать борьбу с требованием оплаты за неоказанные услуги?»

Выяснилось, что подобные квитанции рассылают не только в Евпатории. Но у кого-то в платежках в этой графе пока стоит ноль, а кому-то уже начисляют реальные платежи. Например, у жительницы Евпатории, озвучившей проблему, требуют за несуществующие батареи 129 рублей.

Более опытные в спорах с коммунальщиками крымчане предлагают алгоритм действий в подобных случаях:

«Заявление в ЖЭК с просьбой подтвердить отсутствие или отключение батареи в подъезде. Пока ничего не платить. ЖЭК сам отправляет документы в Теплокомунэнерго. Примерно через 1,5 месяца придет ответ из ЖЭКа, а затем новые квитанции с перерасчетом».

Евпатория, Лиана Макоба

Евпатория. Другие новости 16.03.20

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