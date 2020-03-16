Никто никуда не идет и не едет: на Украине вводится тотальный карантин

На Украине вводится тотальный карантин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 17 марта в Киеве, Львове, Одессе, Запорожье, Тернополе, Ивано-Франковске, Ужгороде и Николаеве. Закрываются все учреждения, кроме аптек, АЗС, продуктовых и хозяйственных магазинов.

Ограничивается передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами Украины; проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.

Заведения общественного питания переходят в онлайн-режим: они смогут принимать и выполнять заказы на доставку еды.

Руководителей предприятий, учреждений и организаций столицы, независимо от форм собственности и подчинения, обязали максимально перевести работу на удаленный доступ.

С 18 марта закрывается метро. Остальной общественный транспорт будет работать в обычном режиме, но украинцев просят не передвигаться по городу без крайней необходимости: только на работу, в магазины за продуктами или в аптеку.

Напомним, на Украине официально зарегистрированы 5 случаев заболевания коронавирусом.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 16.03.20

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