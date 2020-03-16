Власти Севастополя после критики ввели в школах двухдневный карантин

Школы Севастополя закрывают на карантин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение об этом прозвучало после многочисленных критических заявлений в адрес городского правительства.

«А что в Севастополе? Ничего. Речь об отмене массовых мероприятий не идет – планируются к реализации Форум по цифровизации экономики и Форум врачей.

Информации о том, что массовые мероприятия в Севастополе отменяются, от правительства нет. Более того, молчит Департамент образования и не вводит хотя бы дистанционное обучение для детей, не учитывая рекомендации Министерства образования и науки РФ и практику других регионов, где в целях нераспространения вируса закрыты школы и ВУЗы.

Все это молчание иначе как преступным назвать нельзя. Сегодня люди в Севастополе остаются один на один с угрозой вируса и совершенно не понятно, готов ли Департамент здравоохранения к борьбе с ним», – написал telegram-канал «Локалка».

Кроме того, появилась информация, что в регионы спущено негласное распоряжение: там, где министерства здравоохранения допустили хоть один промах с профилактикой коронавируса, глава ведомства может готовиться к отставке. Севастополь назвали в числе регионов «под вопросом».

И только после этого начали поступать официальные сообщения, что 17 марта школы Севастополя работают последний день. Среда, 18 марта, в городе объявлен выходным днем в честь вхождения в 2014 году Севастополя в состав России, а с 23 марта в школах официально начинаются каникулы.

Кроме того, с 17 марта и до особого распоряжения на дистанционное обучение переходит Севастопольский государственный университет.

Севастополь, Анна Карпенко

Севастополь. Другие новости 16.03.20

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