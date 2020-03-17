Большинство украинцев выступили за восстановление полноценного транспортного сообщения с Крымом и Донбассом

Железнодорожное и авиасообщение с Крымом и Донбассом должно быть полностью восстановлено. Такое мнение высказали большинство украинцев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на социологическое исследование «Оценка социально-политических настроений населения Украины – февраль 2020» заявил украинский экономический и политический эксперт Дмитрий Джангиров.

Кроме того, по его данным, более половины граждан Украины высказались за восстановление экономических связей и с республиками Донбасса, и с Крымом.

«62% респондентов поддержали восстановление прямых перевозок в Донбасс (32% – полностью, 30% – скорее); 52% – за налаживание грузовых железнодорожных перевозок с ЛДНР.

Восстановление авиасообщения (полностью поддерживают 30% – скорее 26%) и того 56% в той или иной степени поддерживают восстановление авиасообщения с Крымом...

Консенсус в украинском обществе (и запад, и восток – прим. «НД») лишь в том, что нужно восстанавливать железнодорожное и авиасообщение как с ЛДНР, так и с Крымом.

Также больше половины украинцев выступает за восстановление экономических связей с ЛДНР и Крымом», – приводит слова украинского эксперта «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 17.03.20

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