Осталась только ярмарка гробов: в Крыму отменяют массовые мероприятия, но не все

В Крыму с 17 марта в связи с коронавирусом вводится режим повышенной готовности для всех органов власти. ОБ этом заявил премьер-министр РК Юрий Гоцанюк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодняшнего дня запрещены «любые спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия, в том числе деловые», уточняют в кабмине.

Ведомствам и органам местного самоуправления настоятельно рекомендовано проводить все в «видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий».

При этом Гоцанюк подчеркнул, что ограничения носят профилактический характер и не касаются сферы социального обслуживания: «Школы, детские сады, магазины, больницы и поликлиники продолжат работать в штатном режиме, при этом, безусловно, следует уделять повышенное внимание гигиене и санитарии, дополнительным мерам предосторожности».

Кстати, мероприятия, приуроченные ко Дню воссоединения Крыма с Россией, отмечаемого 18 марта, пока не отменены: «Вопрос прорабатывается, решение будет принято в самое ближайшее время».

Не отменена пока и ярмарка гробов и венков, организованная администрацией Симферополя: глава города Елена Проценко подписала постановление «Об организации специализированной ярмарки по реализации товаров похоронной отрасли и ритуальных услуг на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым». Поскольку это мероприятие не «зрелищное», а торговое, то под запрет, озвученный Гоцанюком, пока не подпадает, а городские власти определили срок работы ярмарки аж до 15 июня. Кстати, места торгующим гробами и венками город предоставил бесплатно.

Но горожане заботу властей не оценили:

«Какая ярмарка может быть гробами и венками? Помните, каких-то лет 30 назад не редкость была встретить идущего абсолютно счастливого гражданина с обоймой рулонов туалетной бумаги на шнурке? Тут понятно – запас дефицита и вещь крайне нужная для ежедневного употребления. Но ни разу за свои 60 не видела ажиотажа на погребальные венки и гробы, тем более на ярмарке», – пишут симферопольцы в соцсетях.

«Заняться больше нечем? Или ритуальные услуги настолько востребованы что надо праздничные ярмарки устраивать?! Занялись бы транспортом городским, который работает только до 20 часов, грязью и пылью, экологией в городе, где уже угарные газы отравляют все живое...»

«Вовремя! Так держать! Вот он настоящий фестиваль «Крымская весна».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.03.20

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