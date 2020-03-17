Горит весь мир? Мы едем в Крым! Россияне не намерены отказываться от поездок к морю из-за коронавируса

Жители России пока не намерены отказываться от поездок к морю из-за эпидемии коронавируса. Многие из них планируют провести грядущий отпуск в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru устроил в соцсетях опрос, где пользователи собираются отдохнуть летом 2020 года.

43,7% респондентов сообщили, что намерены направиться в Крым;

22,96% хотели бы провести отпуск на в Краснодарском крае:

5,19% планируют отправиться в путешествие на машине и жить в палатке;

3,5% присматриваются к курортам Кавказских Минеральных Вод;

2,96% поедут на Алтай.

7,8% россиян будут скрываться от эпидемии на собственной даче, еще 1,48% намерены арендовать загородные дома.

Остальные – более 12% – заявили, что этим летом, пожалуй, останутся дома.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.03.20

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