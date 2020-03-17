Глава Крыма назначил посредника между собой и правительством

В Крыму назначили нового министра. Соответсвующий указ опубликован на официальном сайте правительства РК.

«Назначить Михайлова Константина Алеонардовича на государственную должность Республики Крым – министра Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым с 17 марта 2020 года», – говорится в документе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до сих пор Михайлов занимал должность первого замруководителя аппарата Совета министров республики – начальника главного управления по обеспечению деятельности главы РК.

В новой должности он будет обеспечивать взаимодействие главы РК и Совета министров, координировать и контролировать органы исполнительной власти, налаживать взаимодействие с федеральными органами и органами местного самоуправления, а также анализировать социально-экономическую ситуацию для оценки эффективности выполнения задач, поставленных главой республики.

Михайлов работал с Аксеновым с 2009 года. Его так же связывают с небезызвестным в Крыму Сергеем Воронковым, ныне возглавляющим Федерацию бокса Крыма.

Симферополь, Лиана Макоба

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