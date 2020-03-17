В Крыму ожидается штормовой ветер

В Крыму объявлено штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ ИЧС РФ по РК, днем 18 марта и ночью 19 марта в Крыму ожидается усиление северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду.

Напомним, на полуострове господствует арктический циклон, ночные температуры опускаются до минус 7 градусов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.03.20

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