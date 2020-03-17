Всех крымчан, вернувшихся из Украины, отправят на карантин

Крымчан, вернувшихся из Украины, будут отправлять на карантин. Об этом сообщил спикер республиканского Госсовета Владимир Константинов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новый режим будет действовать с 18 марта: граждан Укрианы через границу пускать не будут ни при каких обстоятельствах, крымчане же – все без исключения – будут отправляться на карантин.

«Для всех, кто хочет выехать, – пожалуйста, выезжайте, – заявил Константинов. – Но вы должны знать, что без карантина обратно вы не въедете».

Уже сейчас на всех трех пунктах пропуска на границе с Украиной дежурят медики. Тех, у кого фиксируется повышенная температура тела, отправляют в больницу.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.03.20

В Крыму ожидается штормовой ветер. / Глава Крыма назначил посредника между собой и правительством. / Горит весь мир? Мы едем в Крым! Россияне не намерены отказываться от поездок к морю из-за коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»