Путин будет, а концертов – нет: в Крыму скорректировали план мероприятий к годовщине вхождения в состав России

Президент России Владимир Путин 18 марта прибудет в Крым. Главная цель визита – поздравить жителей полуострова с очередной годовщиной вхождения в состав в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предполагается, что глава государства проведет в Севастополе совещание с главами крымских субъектов Сергеем Аксеновым и Михаилом Развожаевым, а также встретится с представителями общественности города и Республики Крым.

Похоже, что этими встречами и ограничатся массовые торжества, посвященные 18 марта: власти Севастополя отменили все мероприятия, связанные с шестилетием подписания договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав России, в том числе и концерт, рассчитанный на 20 тысяч зрителей. Аналогичные меры безопасности предприняты и в РК.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.03.20

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