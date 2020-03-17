В Севастополе обнаружились в продаже медицинские маски, но…

В Севастополе в продаже обнаружились одноразовые медицинские маски.

Как уже сообщал «Новый День», горожане жалуются, что маски давно исчезли из аптек и купить их невозможно. Но оказалось, что не так. Севастопольцы в соцсетях сообщают, что индивидуальные средства защиты обнаружились в одном из магазинов. Почему-то хозяйственном.

Стоят маски, конечно, недешево: 50 рублей за одну штуку. При этом, маски никак не упакованы: словно бы их закупили громадным оптом в одной большой коробке.

Откуда владельцы магазина взяли столь дефицитный товар, неизвестно. Но известно, что магазин находится рядом с больницей. Это совпадение вызвало в соцсетях бурные обсуждения.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 17.03.20

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