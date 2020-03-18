«Сахар по 50 рублей, а гречки нет»: с полок крымских магазинов испаряются продукты (ФОТО)

Продовольственная паника докатилась и до Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже несколько дней жители Симферополя и Керчи сметают с полок магазинов продукты из привычного «кризисного набора»: сахар, макароны, муку, крупы.

«Коронавирус, доллар, нефть. Какая разница? Результат один – повышение цен», – примерно так объясняют крымчане, среди которых не только пенсионеры, свой возросший «аппетит».

Для некоторых сигналом к походу в магазин стал призыв властей «не покупать продукты» впрок. «Помните советский фильм «Служебный роман», диалог про сапоги? Там после критики начальницы секретарша говорит фразу-афоризм: «Значит, хорошие сапоги, надо брать!"– прокомментировала свою полную корзинку 37-летняя жительница крымской столицы Оксана.

В Симферополе продавцы одного из супермаркетов популярной торговой сети рассказали, что не успевают вывозить со склада в торговый зал магазина макароны. При этом, вопреки распространенному мнению, скупают «приличные», а не «дешевку». Изделия из низшей ценовой категории продолжают лежать на полках. Запасы сахара исчерпались вовсе, как и полуфабрикаты из курицы и, как ни странно, мраморная говядина крупного производителя из Краснодарского края. «Заказали дополнительную партию полуфабрикатов, скоро должны привезти» – поделились сотрудники магазина.

Алкоголь, масло, как сливочное, так и подсолнечное, а также туалетная бумага повышенным спросом не пользуются.

В керченском магазине той же сети сообщили, что у них картина похожая. В Евпатории пока «все продукты в достатке, в том числе и сахар».

Между тем, сахар и гречка исчезают и из небольших магазинов в спальных районах крымской столицы. «Сахар закончился», – ответили корреспонденту РИА «Новый День» в 12 торговых точках. В одном минимаркете уточнили, что сладкого «песка» нет уже два дня, обещали привезти сегодня после обеда, но, наверное, уже подорожает». При этом продавец поделилась адресом «секретной точки», где накануне «купили мешок по 27 рублей».

Отметим, что еще неделю назад сахар продавали по 24 рубля за килограмм. 18 марта на рынке района «Марьино» его цена взлетела на 40%, до 34 рублей за аналогичный вес. При этом отдельные владельцы районных торговых точек явно опережают ожидания рынка: в одном из магазинов заявили цену в 40 рублей, а в другом и вовсе – 50.

«Цены будут расти. На сахар, гречку, яйцо», – обещают продавцы, добавляя, что запасы популярной крупы тают и на оптовых складах. «Я уже не знаю, где заказывать гречку, беру, где еще осталась, по килограмму, по трем», – рассказал торговый работник.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 18.03.20

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