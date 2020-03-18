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Среда, 18 марта 2020, 17:00 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Крым рискует остаться без урожая

Крым рискует в текущем году остаться без урожая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение двух ближайших ночей на полуострове ожидаются заморозки, в том числе и на поверхности почвы.

«Существует риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, возможно повреждение цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур», – заявили в ГУ МЧС по РК.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.03.20

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