В Крыму ради галочки не пожалели ветеранов

Несмотря на запрет проводить массовые мероприятия, власти Крыма и Севастополя не смогли удержаться и устроили показные акции к приезду президента России. Расценить по-другому сегодняшний события довольно сложно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Симферополе сегодня заложили Сад Памяти. Разместить этот своеобразный мемориал решили в микрорайоне Маршала Жукова, на месте массовых расстрелов в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие проходило в рамках международной акции, в ходе которой планируется высадить 27 миллионов деревьев – в память о каждом погибшем во Второй мировой войне.

Очень хорошая идея, если бы ни одно но: в Симферополе, то ли желая отличиться перед президентом, то ли стремясь как можно скорее поставить галочку о выполнении еще одного запланированного мероприятия, нарушили основные требования безопасности, выдвинутые в связи с коронавирусом.

Во-первых, со вчерашнего дня в республике запрещены все мероприятия с числом участников более 50 человек. Согласно отчету, размещенному на официальном сайте администрации Симферополя, в сегодняшней акции приняли участие председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, глава администрации Симферополя Елена Проценко, руководители структурных подразделений горадминистрации, депутаты Симферопольского городского совета, представители городской прокуратуры, ветераны, школьники, волонтеры и общественность. По фотографиям, иллюстрирующим мероприятие, видно, что участников гораздо больше 50.

Фотографии с сайта simadm.ru

Во-вторых, премьер Гоцанюк и глава Симферополя Проценко додумались собрать вместе представителей самой уязвимой и самой опасной групп населения: известно, что подростки и молодые люди могут переносить коронавирус бессимптомно, а для любого пожилого человека инфицирование смертельно опасно. И чем старше человек, тем эта опасность выше.

Но никто из участников акции не надел даже медицинскую маску – видимо, чтобы не портить фотографии. Кстати, судя по тем же фотографиям, на высаживаемых деревьях сильно сэкономили: такие малютки стоят в 3 – 4 раза дешевле, чем 4-метровые саженцы, оптимально подходящие для высадки. И приживаются тоже в несколько раз хуже.

Аналогичный Сад Памяти разбили и в Севастополе. И тоже с участием ветеранов и молодежи. П еще устроили массовой мотто-автопробег. Официально заявляется, что участников было «чуть менее 50», но зато приехали они со всей страны, в том числе и из Москвы, где уже около 100 заболевших, причем более 30 новых случаев зафиксировано за последние сутки.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.03.20

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