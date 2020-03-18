В Крыму апробировали новую схему доступа к президенту России, теперь ее будут использовать постоянно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава государства прибыл на полуостров в день шестой годовщины вхождения РК и Севастополя в состав РФ. В программе визита запланированы не только совещания с главами крымских субъектов, но и встречи с общественностью. Попасть на эти мероприятия и раньше было нелегко, но сейчас, когда по миру расползается коронавирус – требования ужесточились максимально.

Визит планировался давно, и всем первоначально внесенным в список с начала февраля ежедневно замеряли температуру. Перед самым визитом отсеяли тех, кто за последний месяц умудрился съездить за границу. Наконец, все, рассчитывающие на встречу с Путиным, должны были пройти тест на коронавирус.

Журналистов, а также строителей Крымского моста, приехавших на церемонию награждения госнаградами, на коронавирус проверили еще в Москве, пишет «Московский комсомолец».

Проверку организовали на базе поликлиники управделами президента, сотрудников которой предупредить, похоже, забыли. По крайне мере, медсестры заявили, что для них наплыв пациентов стал полной неожиданностью – электронный учет наладить не успели, заполнять все документы пришлось по старинке – от руки.

Проверяли ли на коронавирус самого Путина – не сообщается. Согласно российскому законодательству президент не обязан информировать граждан о состоянии своего здоровья. Очевидцы утверждают, что накануне визита в Крым во время совещания с министрами в Кремле глава государства неоднократно покашливал, но это с ним случается регулярно.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 18.03.20

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