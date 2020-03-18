Президент России Владимир Путин не исключает переноса голосования по поправкам в Конституцию. Об этом глава государства заявил сегодня в Севастополе.

Как уже сообщал «Новый День», накануне Путин подписал указ о всероссийском голосовании по поправкам в основной закон страны. Согласно документу, процедура должна стоятся 22 апреля.

Однако сегодня вечером на встрече с крымской общественностью в Севастополе он заявил: «Если будут проблемы, связанные с известным коронавирусом, то закон позволяет нам спокойно перенести это голосование на более поздний срок. Закон не ставит нам каких-то ограничений: на первом плане, без всяких сомнений, у нас всегда будет жизнь и здоровье граждан».

Как стало известно РИА «Новый День», рассматривается несколько вариантов переноса. Среди них – 12 июня и 13 сентября.

Сам же президент РФ надеется, что 22 апреля голосование все же состоится: голосовать можно и на дому, отметил глава государства. И добавил: если голосование по поправкам будет проведено 22 апреля, то только с соблюдением всех мер предосторожности – например, воспользуются опытом Франции и разместят кабинки на расстоянии друг от друга.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 18.03.20

В Крыму апробировали новую схему доступа к президенту России. / В Крыму ради галочки не пожалели ветеранов. / Командир ополчения рассказал о чувствах дончан в связи с годовщиной Крымской весны. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»