Музей-заповедник «Херсонес Таврический» закрыли в связи с коронавирусом

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» закрыли на карантин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничительные меры введены пока до конца марта.

«Мы видим для себя только одну возможность минимизировать потенциальную опасность – временно внести изменения в график работы музея-заповедника, – пояснили в музее. – До конца марта территория Херсонеса Таврического, экспозиционные и выставочные залы будут закрыты для посещения. Введенные ограничения – это шаг, сделанный в качестве меры предосторожности для предотвращения возможного распространения коронавируса. Всему коллективу музея-заповедника «Херсонес Таврический» принятые решения дались нелегко, однако если мы, как один из самых посещаемых музеев, не предпримем все зависящие от нас меры, то тем самым мы поставим под угрозу ваше здоровье и здоровье ваших близких».

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 19.03.20

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