Добычу песка на Бакальской косе остановили на 90 суток

Компания, занимающаяся добычей песка на Бакальской косе в Крыму, должна прекратить деятельность на 90 суток. Такое решение принял Раздольненский районный суд.

Как уже сообщал «Новый День», Бакальская коса имеет статус заповедника: уникальный природный ландшафтно-рекреационный парк включает в себя косу, Бакальское озеро с целебными грязями и прибрежный аквальный комплекс. Песок на косе добывают в течение последних десятилетий – по большей части нелегально. В 2013 году на северной оконечности косы из-за антропогенной и гидрогенной деятельности образовалась огромная промоина, изменившая подводные течения. Это привело к загрязнению Бакальской бухты и прилегающего побережья морской травой и мусором. В результате экологически чистые песчаные пляжи села Стерегущего превратились в болото и стали не пригодными для отдыха.

В 2015 году добыча песка на косе началась в промышленных масштабах. В результате ландшафтный парк потерял около 2% территории. Угроза уничтожения из-за добычи песка нависла не только над Бакальской косой. Участок побережья от Евпатории до Новофедоровки составляет 5,8 километра, и треть пляжей уже деградировала: полоса песка сократилась со 100 до 7,5 метра. На сегодняшний день причиненный ущерб оценивается в 52 млн рублей.

Суд признал юрлицо виновной в нарушении статьи 7.6 КоАП РФ (Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий). В течение 90 суток компании запрещена деятельность по разведке и добыче полезных ископаемых в Каркинитском заливе Черного моря на месторождении «Бакальская банка».

Симферополь, Лиана Макоба

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