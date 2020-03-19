Крымские школы переходят на дистанционное обучение

Крымские общеобразовательные учреждения переводят на дистанционное обучение.
Как сообщили РИА «Новый День» в министерства образования, науки и молодежи РК, с 23 марта в школах начнутся весенние каникулы, они продлятся неделю. А с 30 марта занятия будут проходить в дистанционном режиме.
Пока ограничения на посещение учебных заведений вводятся до 12 апреля.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 19.03.20
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