Крымский мост из гордости превратился в большую проблему

Одна из главный достопримечательностей Крыма превратилась в большую проблему. И ответственность за нее возложили на соседей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», меры по профилактики распространения коронавируса на территории Крыма обсуждались сегодня на заседании оперативного штаба.

Глава РК Сергей Аксенов заявил: «Наша проблема с точки зрения противоэпидемиологической ситуации – это Крымский мост, потому что если в аэропорту и на границе мы можем организовать тотальную проверку, то на мосту, насколько я понимаю, нет. Это наша, так сказать, ахиллесова пята».

Вице-премьер Елена Романовская уточнила, что на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края установлены посты, где должны обследовать всех, следующих на полуостров. Иными словами, если коронавирус завезут в Крым через мост, виноваты будут соседи – не досмотрели.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.03.20

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