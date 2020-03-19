«Странно и стыдно!» В Севастополе не поняли, кто и зачем встречался с Путиным от имени общественности

В Севастополе раскритиковали встречу местной общественности с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», встреча состоялась накануне вечером и была приурочена к шестой годовщине вхождения полуострова в состав РФ.

«Муж случайно включил телевизор, и мне пришлось посмотреть эту встречу. Даже в самые махровые пропагандистские времена, когда в СССР не было секса, встречи с первыми лицами были не то чтобы живые, но приближенные к народу, – комментирует вчерашнее событие руководитель общественной организации «Севастопольские мамы» Елена Голубева. – А тут... Часть вопросов прикрывала существующие проблемы. Часть – уводила в сторону от них. Остальные же были …. как бы сказать это мягко…

К примеру, вопрос о молочных кухнях, которые будут «возрождать» в Севастополе. Спросили бы у врачей, Роспотребнадзора, родителей – а нужно ли? Получили бы объективный ответ: сырья молочного в Севастополе нет, санитарные нормы на молочных кухнях соблюдать сложно, и в целом, по России существующие «молочные кухни» спросом не пользуются или служат пунктами выдачи сухих каш, консервов и молочной продукции в тетрапаках. А тут – ноу-хау.

Или вопрос от общественности о проблемах с интернетом в школах. Просили у Путина субсидию на школьный интернет и почему-то молчат о том, что в севастопольских школах не хватает элементарного – учебных пособий. А депутаты и губернатор, несмотря на требование прокуратуры выделить 61 млн. рублей на покупку учебников, ссылаются на то, что Севастополь – дотационный город.

И так в каждом вопросе, который был озвучен на этой встрече.

А чего стоят инициативы с танками Т-34 из Лаоса и печатью газеты 1945 года в масштабах всей России. Вопросы по инвентаризацию памятников в Севастополе не актуальны: их инвентаризировали и взяли на учет еще пару лет назад. Но существующих памятников – и более 2 тысяч единиц – видимо не достаточно. На встрече «псевдоактивисты» простят уже в третий раз поддержать сооружение еще одного – и довольно конфликтогенного – памятника «Примирения», посвященного исходу белогвардейцев из Крыма. Севастополь исторически, еще со времен лейтенанта Шмидта, обычно силен красными настроениями, но какие-то неизвестные в городе общественники усиленно лоббируют этот монумент.

Подняли и вопрос и о Панораме – музее, посвященном Первой обороне Севастополя: говорят о каких-то «сувенирщиках», но молчат о том, что Исторический бульвар недоступен для посетителей уже 1,5 года. Начали ремонтные работы, бросили и не делают ничего, чтобы их продолжить и закончить.

Странно, что говорили о льготах и жилье для отставных сотрудников правоохранительных органах, но забыли сказать, что квартиры для детей сирот в Севастополе не строятся и не выдаются. Сегодня в очереди на улучшение жилищных условий стоят более 500 человек со статусом «сирота».

После этой встречи многим жителям Севастополя стало стыдно: и за повестку, и за тех, кто представлял нашу общественность на встрече с первым лицом».

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 19.03.20

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