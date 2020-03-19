Мартовские заморозки причинили Крыму большой урон

Мартовские заморозки причинили аграрному комплексу Крыма большой урон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на севере и востоке полуострова вымерзли посевы.

«В Нижнегорском, Красноперекопском и Советском районах пострадали посевы озимого и ярового ячменя, кориандра, горчицы, льна, – сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. – Также отмечено подмерзание цветков и плодовых почек на фруктовых деревьях в Джанкойском, Кировском, Красногвардейском, Красноперекопском, Ленинском, Раздольненском, Нижнегорском, Черноморском районах».

По словам чиновника, погибло до 80% черешни и сливы, до 40% – персиковых деревьев, около 15% яблонь.

Отметим, что грядущей ночью и завтра утром опять ожидаются морозы до минус 6 градусов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.03.20

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