Нет воды, но ждут туристов: коронавирус подогрел спрос на отдых в Крыму

Вспышки коронавируса по всему миру, закрытые границы, отмененные рейсы, фестивали и чемпионаты могут сыграть на руку крымским отельерам с одной стороны и усугубить водный дефицит на полуострове с другой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День»,, с начала марта минтуризма РК регистрирует увеличение турпотока. «В период мартовских праздников (с 28 февраля по 9 марта 2020 года включительно) в Республике Крым отдохнуло 32,2 тысячи туристов, что на 12,5% выше, чем за аналогичный период 2019 года», – говорится в сообщении ведомства.

По прогнозам участников рынка, турпоток будет расти. Туроператоры заявляют, что глубина продаж выросла до 5-6 месяцев – в некоторых отелях на июль-август текущего года забронировано уже 75% номерного фонда.

Как рассказала РИА «Новый День» председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова, «июль-август был продан практически полностью еще в феврале. Процент отмены броней небольшой, не больше, чем обычно». В этом году бронируют отдых даже в те периоды, которые считаются провальными.

«Сейчас растут продажи на июнь – месяц, в который, как правило, клиентов тяжело заманить даже бонусами и скидками. Вторую половину июня бронируют охотно. Продажи в первой половине месяца сейчас на уровне 10% – 15%. Майские праздники пользуются спросом. Вторые майские распроданы уже примерно на 70%, – рассказала отельер.

В тоже время на фоне увеличившегося наплыва гостей может существенно обостриться проблема с водоснабжением полуострова. Напомним, что в ноябре прошлого года председатель профильного госкомитета Игорь Вайль уже называл «понаехавших туристов» причиной водного дефицита. Впрочем, потом чиновник все-таки признал, что «наполнение водохранилищ напрямую зависит от водности рек, погодных условий и осадков», которых минувшей зимой Крым так и не дождался. Надежды на обильные мартовские ливни тоже могут не оправдаться. За 19 дней текущего месяца серьезных дождей не пролилось. По прогнозам крымских синоптиков, до конца месяца ожидаются лишь кратковременные небольшие осадки.

Симферопольское водохранилище 18 марта 2020 года

В результате, по данным регионального министра сельского хозяйства Андрея Рюмшина, за 15 дней марта водохранилища Симферополя и Симферопольского района, с учетом израсходованной воды, пополнились лишь на 1,2 млн м³.

Симферопольское и Партизанское водохранилища по-прежнему наполнены лишь на 33% – 35% – по 12 млн м³ каждое (максимальная емкость Симферопольского 36 млн м³, Партизанского – 34,4 млн м³ – прим. «Нового Дня»). И лишь небольшое Аянское водохранилище наполнилось более чем на 70% – до 3 млн м³ (при максимуме в 3,9 млн м³).

Симферопольское водохранилище 18 марта 2020 года

Водохранилища Ялты за аналогичный период пополнились на 3,4 млн м³ при этом израсходовали всего 0,177 млн м³. Какой процент это составляет от максимального объема, чиновник не уточнил.

При этом, по данным заместителя председателя Госсовета Крыма Эдипа Гафарова, ежесуточно крымчане расходуют почти полмиллиона кубометров воды.

Напомним, что Республика Крым «пьет» из 14 водохранилищ естественного стока и 8, наполняемых из системы Северо-Крымского канала. При максимальных значениях в них может находиться 335,47 млн м³ воды. К Севастополю относится Чернореченское водохранилище с объемом 64,2 млн м³. Кроме того, есть еще артезианские скважины.

Симферопольское водохранилище 18 марта 2020 года

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 19.03.20

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