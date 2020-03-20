ФСБ: В трех регионах России действовала законспирированная террористическая ячейка

На территории трех регионов России обнаружили законспирированные ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщила ФСБ РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подразделения в Крыму, Коми и Ростовской области занимались сбором средства для финансирования террористов. Эту деятельность маскировали под благотворительность. Всего на счета террористической организации перечислили около 2 млн рублей.

В домах у членов ячеек изъяты средства коммуникации, банковские карты, а также документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Отмечается, что оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 20.03.20

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