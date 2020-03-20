В Крыму начали готовиться к срыву туристического сезона

В Крыму решили подготовиться к срыву туристического сезона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока особых причин для беспокойства нет. Официальные данные, наоборот, демонстрируют резко повысившийся интерес к полуострову.

Так, по словам министра курортов и туризма РК Вадима Волченко, санатории и отели забронированы на майские праздники и летний сезон на 35% – 90%. Авиакомпании заявляют об увеличении интенсивности полетов в Симферополь: только один перевозчик уже заявил об увеличении летной программы на 1 тысячу 100 рейсов.

Однако глава Крыма Сергей Аксенов поручил готовиться к самому худшему сценарию, когда придется закрыть полуостров для туристов, и велел разработать комплекс мероприятий по поддержке туротрасли, если сезон будет сорван из-за коронавируса.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.03.20

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