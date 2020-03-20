На Украине врачи «скорой» сбежали от пациента с симптомами коронавируса

Во Львовской области врачи «скорой помощи» сбежали от пациента с симптомами коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель Галича 10 марта вернулся из Лондона: летело через Нидерланды, в самолете поговорил с итальянцами, а через несколько дней почувствовал себя плохо и отправился в больницу.

«В поликлинике в пятницу никого не было, поэтому я спустился в отделение «скорой помощи», – рассказал Андрей Марунчак. – Стучу в комнату, оттуда вышел один врач и спросил: «Что вы хотите?" Я ответил, что задыхаюсь и у меня болит в груди. У него первый вопрос: «А вы откуда приехали?". Я ответил, что прилетел из Европы. Услышав это, работники закрыли дверь изнутри, а врач, который вышел, начал от меня убегать. Я бегу за ним и прошу: окажите помощь – я не могу дышать, а он продолжает бежать и говорит, что это работа семейного врача».

Гличанин утверждает, что он пытался попросить помощи так же во флюорографическом кабинете и в приемном отделении: «Единственный врач согласилась сделать флюорографию. Однако в приемной, услышав, что я прилетел из Европы, весь медперсонал, кроме одной медсестры, убежал».

Главврач больницы Галича заявил, что его подчиненные просто психологически не были готовы к встрече с зараженным коронавирусом.

Мужчине, в конце концов, сделали необходимый тест, он оказался отрицательным. Оказалось, что у него просто грипп.

Львов, Платон Ефимчук

Львов. Другие новости 20.03.20

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