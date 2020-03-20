Крымчанка заявила, что в больнице Феодосии издевались над ее матерью-инвалидом. Власти не реагируют

Жительница Феодосии пожаловалась главе Крыма Сергею Аксенову на сотрудников городской больницы: сначала они буквально издевались над пожилым инвалидом, а потом оставили без лечения.

«Моя мама – астматик, инвалид 2-ой группы, – рассказала женщина. – 15 марта ей стало плохо, и она упала у себя дома, сильно ударившись головой: у нее отнялись ноги, она не могла самостоятельно даже сидеть и держать голову. Была вызвана «скорая помощь», которая около 11:00 доставила ее в городскую больницу, в отдел кардиологии.

То, с каким отношением мы столкнулись по приезду в больницу, невозможно объяснить с человеческой точки зрения, я уже молчу о врачебной!

Врач, узнав, что мама – астматик, предложила отвезти ее на прием в городскую поликлинику, и если врач даст направление на госпитализацию, они ее примут!!! На наши возражения, что мама не может ходить и даже сидеть, ответ был таков: «По нашим показаниям у нее все в норме!» После долгих объяснений и препирательств она нехотя согласилась оставить маму на сутки.

Но дальше начались действия по давлению на то, чтобы мы сами ее забрали. Маму положили в коридоре, затем пришла медсестра, которая принесла пачку бумаг. Их нужно все подписать именно маме, а иначе они не могут проводить лечение, так сказала она. Но моя мама в виду ее состояния даже ручку не могла держать в руке, что было видно. Я предложила сама подписать, но сказали: «Нельзя!»

При этом медсестра на весь коридор говорила: «Довели мать до такого состояния и к нам привезли». Своими словами она унижала и оскорбляла нас. После это нам было предложено отвезти маму на рентген. Мой муж и отец на каталке отвезли маму, но и там – как в издевательство – рентген нужно было провести стоя! И никак иначе – так было написано в направлении, которое выписала врач-кардиолог, а врач-рентгенолог отказывался делать рентген лежа (мотивиров это тем ,что врач прописал именно стоя), предложив моему муже и отцу держать ее, что было невозможно.

Наше терпение закончилось, и я стала звонить на горячую линию. Видимо, поняв, что мы так просто не сдадимся, маме разрешили сделать рентген лежа. Через час после звонка на горячую линию маму перевели в палату, и мы успокоились.

Уже вечером, приехав опять в больницу к маме со своей сестрой, я поинтересовалась, проводили ли какие-нибудь процедуры, давали ли лекарства? Оказалось, что с 11:00 и до 21:00 ей не то что лекарства, даже воды не дали попить, а ведь мама сама не встает и не сидит, даже шею с трудом поворачивает!

На наше справедливое возмущение дежурный врач сказала, что лечение она выписала, и медсестра должна была его дать. Мы попросили позвать медсестру и пришла… та же, что требовала, чтобы пациент лично заполнял бумаги. Она стала уверять, что таблетки лично давала. Но моя мама в палате лежала не одна, там были еще три больные женщины, и они в голос подтвердили, что ни лекарств, ни воды ей никто не давал. Дословно слова этих больных: «Зачем вы лжете, мы все видели, никто ничего не приносил!» Моя сестра сделала видеозапись этой перепалки!

То есть, мама восемь часов в тяжелом состоянии лежала без какой либо помощи! В довесок нас назвали скандалистами! На следующее утро была другая смена врачей, и это как другой мир: вежливые, предупредительные, лечение прямо с утра. Мою маму перевезли в другой корпус (онкология), врачи там хорошие, ей стало намного лучше. Но я молю бога больше не попасть на эту смену, мне кажется, что такие врачи и медсестры, как те, что принимали маму, не имеют морального права лечить и помогать людям. Своей черствостью и халатным отношением к здоровью людей они дискредитируют гуманную профессию врача. Прошу Вас разобраться в этой ситуации и наказать этих бессердечных людей».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обращение к Аксенову крымчанка опубликовала на странице главы РК в соцсетях. Она указала свое имя и телефон. В комментариях жители Крыма обратились лично к Заместителю министра здравоохранения Республики Крым Николаю. Деркачу с просьбой разобраться в этой ситуации. Несмотря на распоряжение Аксенова отвечать на обращения в соцсетях в течение 9 часов, на историю о феодосийской больнице пока не отреагировали в Facebook ни Деркач, ни сам Аксенов.

Между тем, жители Феодосии утверждают, что для местной больницы описанный случай не является из ряда вон выходящим.

Феодосия, Лиана Макоба

Феодосия. Другие новости 20.03.20

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