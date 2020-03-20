Севастопольские бухты очистят от десятков украинских кораблей

Около 20 военных кораблей, брошенных Украиной во время Русской весны 2014 года, будут переведены из Севастополя на отстой в акваторию озера Донузлав, где находится одна из крымских военно-морских баз.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на свои источники в силовых структурах Южного федерального округа сообщает ТАСС.

«К настоящему моменту бывшие украинские корабли и суда сконцентрированы в бухтах Стрелецкая и Инженерная. Прорабатывается решение об их переводе в Донузлав», – рассказал собеседник агентства.

«На них находятся экипажи сокращенного состава, обеспечивающие их непотопляемость и пожарную безопасность. Концентрация в Донузлаве позволит сократить численность персонала, обслуживающего эти корабли и суда», – добавил источник.

Напомним, переговоры с Украиной о возвращении её военных кораблей длятся уже шестой год, однако Киев не даёт внятного ответа. Ранее российская сторона пригрозила приступить к их утилизации, если на Украине так и не примут определённого решения.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 20.03.20

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