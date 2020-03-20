ЛНР: Украина привлекла для войны с Донбассом бежавших из Сирии террористов

Вооружённые силы Украины (ВСУ) заключили контракты с боевиками исламских террористических группировок из Ближнего Востока.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил начальник управления Народной милиции Луганской народной республики Ян Лещенко.

«Украинское руководство продолжает привлекать в зону карательной операции в Донбассе наемников из стран Ближнего Востока.

Исламские боевики попытались из запчастей неисправной военной техники ВС Украины кустарно создать мобильную реактивную систему залпового огня (РСЗО). В качестве пробного образца они попытались установить на автомобиль «Хаммер» реактивную систему залпового огня, аналогичную тем, что ранее применялись исламистами в ходе конфликта на Ближнем Востоке», – поделился Лещенко данными разведки вооружённых сил ЛНР.

Отметим, что ранее достигнутые договорённости о прекращении огня не соблюдаются украинской стороной. Территория республик Донбасс подвергается ежедневным обстрелам, наносящим урон гражданской инфраструктуре. Сообщается о раненных среди мирных жителей.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.03.20

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