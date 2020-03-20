Жители России кинулись скупать недвижимость на черноморских курортах

Жители России бросились скупать курортную недвижимость: число запросов на приобретение жилья отмечается во всех прибрежных районах Крыма и Краснодарского края.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня наблюдается повышенный спрос на черноморские курорты: санатории и отели на грядущий сезон забронированы на 35% – 90% (по словам министра курортов и туризма Вадима Волченко), авиакомпании заявляют об увеличении рейсов в Симферополь.

На этом фоне отмечается и спрос на недвижимость: число желающих приобрести дом или квартиру в Сочи за последние две недели выросло на 20%, в Севастополе – на 17%, в Ялте – на 16%. По данным портала «Мир квартир» существенно возрос интерес к жилью в Геленджике, Алуште и Симеизе.

По мнению специалистов, ажиотаж объясняется стремлением сберечь деньги на фоне падения курса рубля, ростом стоимости зарубежной недвижимости и дефицитом ликвидных вариантов в больших городах.

За прошедший год ощутимее всего подорожала недвижимость Сочи – на 15,6%, отмечает «Российская газета». Чтобы приобрести здесь квартиру, нужно в среднем 8 млн рублей: за эти день можно купить 70-метровую «двушку» с ремонтом и мебелью в 500 метрах от моря. Есть и бюджетные варианты: например, студию площадью 15 квадратных метров можно приобрести за 900 тысяч рублей. В других городах Краснодарского края средний бюджет ниже: в Геленджике – около 6 млн рублей, в Анапе – 4 млн рублей.

В Крыму чемпионом по росту цен стал Симеиз – за год недвижимость подорожала на 5%, в Судаке – на 3,7%. А вот жилье в Форосе, Севастополе, Феодосии, Керчи и Бахчисарае, наоборот, подешевела.

Отмечается, за последние 6 лет цены на крымскую недвижимость претерпели несколько взлетов и падений: сначала они резко взяли вверх, а потом падали до середины 2016 года. Второй всплеск был отмечен в октябре 2018 года – в связи с открытием Крымского моста. В минувшем году интерес к недвижимости на полуострове опять снизился. И теперь снова обострился. Но, по мнению экспертов, нынешний взлет будет недолго.

На сегодняшний день доступное жилье в курортной зоне отмечено в Евпатории – за сумму около 4,5 млн рублей можно приобрести просторную двухкомнатную студию (50 «квадратов») с новым ремонтом или четырехкомнатную видовую квартиру (80 – 90 метров).

За те же деньги в Симферополе можно найти неновую трешку или даже «элитную студию» площадью 48 метров «с потрясающим видом на город».

В Севастополе средняя сумма покупки превышает 5 млн рублей: можно купить 3-комнатную квартиру в центре или 2-комнтаную в новостройке.

Дороже всего, как всегда, обойдется недвижимость в Ялте, где ценник стремится к 10 млн и выше. Так, за 9,5 млн рублей предлагаются видовую «двушку» (64 метра) в новом доме в Ливадии.

Те, кто готов потратить на «дачу на море» не более 1 миллиона в Ялте тоже место найдется, но в 19-метровой комнате в общежитии гостиничного типа.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.03.20

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