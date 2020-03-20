В Севастополе возбуждено уголовное дело в отношении первого замдиректора Департамента имущества

В Севастополе возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя директора городского Департамента по имущественным и земельным отношениям. Он подозревается в превышении должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю, установлено, что чиновник издал распоряжения о предоставлении в собственность бесплатно земельных участков по улицам Муромская и Ромашковая, расположенных в лесопарковой зоне, что исключает их предоставление в собственность для индивидуальной жилой застройки.

Бюджету Севастополя нанесен ущерб на сумму почти 10 миллионов рублей.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 20.03.20

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