В Крыму взвинтили цены на продукты и антисептики

В Крыму могут ввести режим чрезвычайной ситуации – таким образом собираются бороться со спекулянтами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки в республике зафиксирован цен на продукты и товары первой необходимости.

Так, в Симферополе, Евпатории, Джанкойском, Бахчисарайском, Первмайском, Ленинском, Раздольненском районах подняли цены на гречку.

В Симферополе, Раздольненском, Ленинском, Советском районах подорожал сахар.

В Симферополе и Бахчисарае выросла стоимость муки, в Евпатории, Бахчисарайском и Раздольненском районе подорожал рис.

Мониторинг цен на рынках показал, что в среднем цены на масло растительное выросли на 9%, сахар – 18%, рис – 22%, муку – 32%, гречка – на 66%. На центральном рынке Симферополя гречневую крупу продавали по 100 рублей за килограмм.

Не отстают от торговцев и производители антисептических средств: отпускные цены на ряд препаратов, изготовленных на основе спирта, подняли в 4 – 5 раз.

Информация о таких поставщиках будет передана в УФАС. Кроме того, Крым будет инициировать наделение региональных комиссии, контролирующих ситуацию по коронавирусу, правом принимать в подобных ситуациях меры, соответствующие режиму ЧС.

Напомним, пока в России вообще и в Крыму в частности действует режим повышенной готовности.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 22.03.20

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