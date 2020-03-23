В Крыму не могут оформить документы на 30 братских могил

В Крыму из-за ошибок кадастровых инженеров не могут оформить документы на 30 братских могил погибших в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщили РИА «Новый День» в Госкомрегистре РК, в последнее время поступают десятки заявок на регистрацию памятников военной истории или по внесению сведений о территориях объектов культурного наследия в Единый государственный реестр недвижимости. В марте порядка 30 заявлений в отношении братских могил пришлось вернуть на доработку.

Кроме того, комитет оформил права на четыре мемориальных объекта. В Красноперекопском районе Почетненское поселение зарегистрировало право на братскую могилу советских воинов 1941-1944 годов площадью 23 кв. метра; Красногвардейское сельское поселения – братскую могилу советских воинов и мирных жителей, памятный знак в честь воинов-односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и памятник «Обелиск славы» в селе Найденовка.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.03.20

Житель Крыма, заболевший коронавирусом, мог заразить гораздо больше человек, чем предполагалось сначала. / В Крыму взвинтили цены на продукты и антисептики. / Глава МИД Украины вместо антироссийских санкций попросил у Берлина тесты на коронавирус. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»