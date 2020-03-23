Медучреждения Крыма переходят на особый режим работы

В медицинских учреждениях Крым вводится особый режим работы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 30 марта в РК прекращаются профосмотры и диспансеризация. Запрет касается не только государственных, но и ведомственных и частных клиник. Обследование водителей и обычные медицинские приемы продолжатся.

В Севастополе с сегодняшнего дня останавливается плановая госпитализация и вводится запрет на посещение больных, уже находящихся в стационарах: передачи будут принимать дежурные администраторы.

Симферополь – Севастополь, Лиана Макоба

Симферополь – Севастополь. Другие новости 23.03.20

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